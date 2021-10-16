Бытовая техника, автомобили и ряд продуктов подорожают к Новому году в России

Ближе к концу года традиционно повышается стоимость ряда товаров и продуктов питания. Изменения цен связаны с тем, что в предпраздничный период вырастает спрос на определенные товары: жители страны покупают подарки и еду для праздничного стола.
Ближе к концу года традиционно повышается стоимость ряда товаров и продуктов питания. Изменения цен связаны с тем, что в предпраздничный период вырастает спрос на определенные товары: жители страны покупают подарки и еду для праздничного стола.
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