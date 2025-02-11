Mirror: мать проигнорировала симптомы рака и потеряла маленького сына

В Великобритании скончался девятилетний мальчик, у которого поздно диагностировали рак. Его родители не сразу обратили внимание на физические изменения у ребенка, считая их результатом переедания, сообщило The Mirror.
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