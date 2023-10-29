Откуда взялся Домовой, за что он отвечает и как получить его поддержку и защиту

С глубокой древности человечество свято верило, что у каждого жилища есть дух-хранитель. И, невзирая на то, что живем мы в век высочайших технологий и сверхъестественных достижений, очень многих из нас по-прежнему сложно разубедить в том, что вокруг существуют потусторонние Высшие силы, которые помогают и оберегают, а иногда и пакостят нам.