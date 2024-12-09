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В Госдуме предложили ввести недельную блокировку средств от продажи недвижимости

В Госдуме предложили ввести недельную блокировку средств от продажи недвижимости

В Госдуме предложили новый способ борьбы с квартирными мошенниками. Все деньги, поступившие на счет от продажи жилой недвижимости, хотят блокировать на неделю, чтобы у покупателей была возможность одуматься и проверить сделку, в случае если есть сомнения в ее законности.

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