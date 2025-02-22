Огород на подоконнике.

На улице еще холодно, а на подоконниках в нашем детском саду скоро зазеленеют ´огороды´!Ребята вместе с воспитателями дошкольного образования подготовили почву, лотки и посадили разнообразные семена растений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии