Подозреваемого в краже телефона в магазине ищет полиция Иркутска

В Иркутске продавец комиссионного магазина обратилась в полицию с заявлением о краже смартфона. По её словам, во время того, как она ушла на склад за телефоном, злоумышленник воспользовался моментом, забрал гаджет со стола и сбежал, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
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