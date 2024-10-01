Подозреваемого в краже телефона в магазине ищет полиция Иркутска

В Иркутске продавец комиссионного магазина обратилась в полицию с заявлением о краже смартфона. По её словам, во время того, как она ушла на склад за телефоном, злоумышленник воспользовался моментом, забрал гаджет со стола и сбежал, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.