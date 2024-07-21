Вчера 1,9K прочитали Как же это вышло, что сын легендарного Юрия Никулина, героя и любимца миллионов, превратился в змея подколодного, готового ради личного блага предать родную землю? Почему Максим Никулин, получивший в наследство не только знаменитую фамилию, но и целый цирк на Цветном бульваре, плюет в лицо своим соотечественникам, занимаясь открытым предательством? Максим Никулин, тот самый "барчонок" с серебряной ложкой во рту, вместо того чтобы быть благодарным своей Родине, решил поменять её на солнечный Монте-Карло и гражданство Монако.