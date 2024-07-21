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Добрый Мир

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Свежие комментарии

  • Наталья Юнчиц
    А с чьей подачи Олег Попов покинул родину? С подачи того самого Юрия Никулина. У меня периодически всплывает в мозгах...Сын Никулина выбр...
  • Vitaly Arkhipov
    Сволочь везде и всегда сволочь. В России или в Монте-Карло. У нас таких подонков развелось хоть пруд пруди . Они засл...Сын Никулина выбр...
  • Лев Добрый
    Какие переговоры, наркоман обязательно кинет нашу сторону, выиграв время!🤠👈😜Почему Зеленский ...

Сын Никулина выбрал Монте-Карло вместо России.

Сын Никулина выбрал Монте-Карло вместо России.

Вчера 1,9K прочитали Как же это вышло, что сын легендарного Юрия Никулина, героя и любимца миллионов, превратился в змея подколодного, готового ради личного блага предать родную землю? Почему Максим Никулин, получивший в наследство не только знаменитую фамилию, но и целый цирк на Цветном бульваре, плюет в лицо своим соотечественникам, занимаясь открытым предательством? Максим Никулин, тот самый "барчонок" с серебряной ложкой во рту, вместо того чтобы быть благодарным своей Родине, решил поменять её на солнечный Монте-Карло и гражданство Монако.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР-КРЫМСКИЙ Крымский
Гнида позорит фамилию своего знаменитого отца.
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10 час.
Vitaly Arkhipov
Сволочь везде и всегда сволочь. В России или в Монте-Карло. У нас таких подонков развелось хоть пруд пруди . Они заслуживают презрения и проклятия. Лишать их надо всего, что им дала Россия.
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4 час.
Наталья Юнчиц
А с чьей подачи Олег Попов покинул родину? С подачи того самого Юрия Никулина. У меня периодически всплывает в мозгах вопрос как так получилось? Вроде уважаемый человек и вдруг выжил человека-коллегу, а на кану стоял вопрос владения все тем же цирком.
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2 час.

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