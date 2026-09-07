Телеканал RTVI
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал RTVI

437 подписчиков

Цель — логистика ВСУ: Российская армия продолжила серию ночных ударов по целям на Украине

Цель — логистика ВСУ: Российская армия продолжила серию ночных ударов по целям на Украине

Российские военные ночью нанесли серию ударов по объектам на Украине. По данным Минобороны РФ, основной целью стала логистическая инфраструктура ВСУ: поражены склады и грузовые терминалы в Запорожской, Сумской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым