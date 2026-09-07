Цель — логистика ВСУ: Российская армия продолжила серию ночных ударов по целям на Украине

Российские военные ночью нанесли серию ударов по объектам на Украине. По данным Минобороны РФ, основной целью стала логистическая инфраструктура ВСУ: поражены склады и грузовые терминалы в Запорожской, Сумской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях.