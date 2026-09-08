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Царьград

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В Ростове отремонтируют 6 зданий правительства за 4 млн рублей

В Ростове отремонтируют 6 зданий правительства за 4 млн рублей

В Ростове-на-Дону запланирован ремонт помещений, занимаемых структурами правительства региона. Соответствующая закупка появилась на портале госзакупок 8 сентября.

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