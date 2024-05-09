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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Беллингем о Зидане и ЛЧ: «Хотелось бы повторить то, что он сделал с «Реалом» в своем первом финале» 

Зидан забил за «Реал» победный гол в решающем матче турнира против «Байера» (2:1) в 2002 году. «Зидан – мой пример.

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