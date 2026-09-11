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Рязанские новости

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Восемь рязанских спортсменов получили звание мастера спорта России

Восемь рязанских спортсменов получили звание мастера спорта России

Звание «мастер спорта России» получили восемь спортсменов из Рязанской области, среди них представители борьбы на поясах, гиревого спорта, джиу-джитсу, спортивно-прикладного собаководства и универсального боя.

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