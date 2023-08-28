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Скалони о Месси в МЛС: «Эффект от его присутствия уже невероятен, все хотят следить за ним. Лео все еще более чем хорош»

Скалони о Месси в МЛС: «Эффект от его присутствия уже невероятен, все хотят следить за ним. Лео все еще более чем хорош»

«Месси в порядке, я вижу, что он счастлив, радуется, и это хорошо. В конце концов, ему нужно чувствовать себя хорошо, комфортно, чтобы он, его семья и партнеры по команде были счастливы.

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