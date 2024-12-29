Новошешминцы отправили новогодние подарки землякам на СВО

Серебряные волонтеры поселков Красный Октябрь и Горшково Новошешминского района работают совместно: первые готовят банки для окопных свечей, шьют наволочки, вторые — заливают емкости парафином и делают подушки для госпиталей на передовой.
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