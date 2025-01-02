Бывший министр обороны Израиля заявил, что покидает парламент

Бывший министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил в среду, что уходит из парламента. Галлант ушел в отставку из правительства в ноябре после нескольких месяцев разногласий по поводу ведения войны против ХАМАС в Газе, но сохранил свое место в качестве выборного члена Кнессета.
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