Бывший министр обороны Израиля заявил, что покидает парламент

Бывший министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил в среду, что уходит из парламента. Галлант ушел в отставку из правительства в ноябре после нескольких месяцев разногласий по поводу ведения войны против ХАМАС в Газе, но сохранил свое место в качестве выборного члена Кнессета.