Антон Шантырь: Сильные духом

Председатель Комитета по физической культуре и спорту - о развитии спорта в Петербурге На минувшей неделе в отчете губернатора Петербурга Александра Беглова перед Законодательным собранием особое внимание было уделено вопросам развития отрасли физической культуры и спорта.
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