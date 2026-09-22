Петербуржец с электрошокером против пристава получил штраф 50 тысяч

Кронштадтский районный суд назначил штраф в 50 тысяч рублей 24-летнему петербуржцу, который во время визита приставов по месту жительства размахивал электрошокером перед сотрудницей органа принудительного исполнения.
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