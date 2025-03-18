Артист Юрий Куклачев дал ценный совет одиноким россиянкам

Юрий Куклачев: Россиянки одиноки, потому что ищут принца Юрий Куклачев, отметивший 55 лет совместной жизни с супругой Еленой, поделился историей создания своей семьи и объяснил, почему многим женщинам в России сложно найти спутника жизни.