Артист Юрий Куклачев дал ценный совет одиноким россиянкам

Юрий Куклачев: Россиянки одиноки, потому что ищут принца Юрий Куклачев, отметивший 55 лет совместной жизни с супругой Еленой, поделился историей создания своей семьи и объяснил, почему многим женщинам в России сложно найти спутника жизни.
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