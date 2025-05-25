— Если бы мне кто-то рассказал, что с бывшим мужем такая ситуация случится, ни за что бы не поверила, – вздыхает пятидесятидвухлетняя Полина.
«Пусть папаша пожинает, что посеял!» – говорит сын
Комментарии
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Владимир Алтайцев
вздыхает пятидесятидвухлетняя Полина. — Мы с ним пять лет прожили душа в душу. Свекровь нас в свою квартиру пожить пустила, в двушку, у нее три квартиры в собственности было." Дальше
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3 час.
Владимир Алтайцев
этот бред можно не читать. . В Пусть эта дама вышла замуж в 22 года, значит , это был 1994 год. А в то время у одного человека никак не могло быть3 квартиры в собственности.
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3 час.
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