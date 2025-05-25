«Пусть папаша пожинает, что посеял!» – говорит сын

вздыхает пятидесятидвухлетняя Полина. — Мы с ним пять лет прожили душа в душу. Свекровь нас в свою квартиру пожить пустила, в двушку, у нее три квартиры в собственности было." Дальше

Владимир Алтайцев

этот бред можно не читать. . В Пусть эта дама вышла замуж в 22 года, значит , это был 1994 год. А в то время у одного человека никак не могло быть3 квартиры в собственности.