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«Пусть папаша пожинает, что посеял!» – говорит сын

«Пусть папаша пожинает, что посеял!» – говорит сын

— Если бы мне кто-то рассказал, что с бывшим мужем такая ситуация случится, ни за что бы не поверила, – вздыхает пятидесятидвухлетняя Полина.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
вздыхает пятидесятидвухлетняя Полина. — Мы с ним пять лет прожили душа в душу. Свекровь нас в свою квартиру пожить пустила, в двушку, у нее три квартиры в собственности было.&quot;  Дальше
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3 час.
Владимир Алтайцев
этот  бред можно не читать. . В  Пусть  эта  дама  вышла  замуж  в  22 года, значит , это  был 1994  год. А  в то  время  у  одного человека  никак не могло  быть3 квартиры  в собственности.
Ответить
3 час.
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