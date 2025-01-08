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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Экскурсия на буровую вышку, авто из проволоки. Какой видят нефтехимию гости выставки ´Моя Беларусь´.

Экскурсия на буровую вышку, авто из проволоки. Какой видят нефтехимию гости выставки ´Моя Беларусь´.

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посетив объединенный стенд концерна ´Белнефтехим´ на выставке ´Моя Беларусь´ в Минском международном выставочном центре, можно познакомиться с брендами ключевых промышленных заводов отрасли.

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