Экскурсия на буровую вышку, авто из проволоки. Какой видят нефтехимию гости выставки ´Моя Беларусь´.

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посетив объединенный стенд концерна ´Белнефтехим´ на выставке ´Моя Беларусь´ в Минском международном выставочном центре, можно познакомиться с брендами ключевых промышленных заводов отрасли.
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