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Ираола о трансферах «Ливерпуля»: «Мы подписали двух игроков, но нужно больше. Клуб усердно работает над этим»

Главный тренер « Ливерпуля » Андони Ираола ответил на вопрос о том, какие усиления нужны команде. «Очевидно, мы уже подписали двух игроков [Муньоса и Жаке], но нам нужно больше.

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