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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Малкин набрал очки в 3-м матче подряд. У него 10+11 в 23 играх

Малкин набрал очки в 3-м матче подряд. У него 10+11 в 23 играх

Форвард «Питтсбурга» ассистировал Джейку Генцелу в матче с «Филадельфией» (3:4 Б) в конце третьего периода при игре 6 на 5.

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