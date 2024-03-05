Правительство приготовилось повысить налоги для россиян по поучению Путина В правительстве прорабатывают варианты повышения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) после требования президента РФ Владимира Путина «более справедливо» распределить налоговое бремя, рассказали «Ведомостям» два источника в кабмине.