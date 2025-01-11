Подпольщик Лебедев раскрыл пораженные ВС РФ цели в Николаевской области

Подпольщик Лебедев: под удар ВС РФ попал Мартыновский аэродром под Вознесенском Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в своем Telegram-канале сообщил, что ночью 11 января ВС России нанесли удар по Мартыновскому военному аэродрому города Вознесенск в Николаевской области.