Вратарь сборной России Матвей Сафонов из-за француза Килиана Мбаппе может остаться без Лиги чемпионов

Футболист Килиан Мбаппе хочет получить 55 миллионов евро Один из лучших футболистов мира Килиан Мбаппе требует с французского клуба «Пари Сен-Жермен», в котором он играл в прошлом сезоне, ни много ни мало 55 миллионов евро.