В Чувашии сотрудники Госавтоинспекции помогли на дороге семье с новорожденным ребенком

9 декабря на трассе в Ядринском округе сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Чувашской Республике в ходе патрулирования обратили внимание на медленно двигавшийся автомобиль.
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