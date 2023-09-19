Закон, порядок, государство

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В Хабаровском крае сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «ПДД глазами детей»

В рамках Всероссийской недели безопасности дорожного движения автоинспектор совместно с юными инспекторами движения организовали для первоклассников средней школы № 2 г.

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