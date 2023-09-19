В Хабаровском крае сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «ПДД глазами детей»

В рамках Всероссийской недели безопасности дорожного движения автоинспектор совместно с юными инспекторами движения организовали для первоклассников средней школы № 2 г.
Популярные статьи
- В Киргизии российские военнослужащие провели урок мужества для обучающихся школы № 2 Минобороны России
- В Чапаевске Самарской области был установлен памятник участникам специальной военной операции
- Военнослужащие расчета миномёта 2С4 «Тюльпан» ЦВО уничтожили опорные пункты и укрепленные сооружения ВСУ в зоне СВО
Свежие комментарии