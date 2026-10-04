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Царьград

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Каждый второй челябинец хочет разминку на работе: опрос SuperJob

Каждый второй челябинец хочет разминку на работе: опрос SuperJob

По данным опроса SuperJob, только у 6% работающих жителей Челябинска организованы производственные разминки, при этом 45% хотели бы их внедрения, а 19% разминаются самостоятельно каждый день.

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