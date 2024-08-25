Жители Нового Уренгоя пожаловались на неадекватное поведение соседки

Жительница Нового Уренгоя портит имущество соседей и пугает жильцов неадекватным поведением. Женщина отключает свет, режет провода и интернет-кабели, стучит в дверь кувалдой по ночам и грубо оскорбляет окружающих, сообщил «Ямал-Медиа».
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