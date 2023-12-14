Новый Год к нам мчится: как праздник отмечают в других странах мира

Как вы обычно отмечаете Новый год? Вечер начинается с приготовления оливье под фильмы Гайдая по телевизору, а под бой курантов сжигается записка с заветным желанием? К вашим детям приходит Дед Мороз? Вы отправляетесь смотреть праздничный салют и кататься на горках? У каждой семьи свои традиции, но все они так или иначе сложены из привычных атрибутов, так скажем, национального Нового года.
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