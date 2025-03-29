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Кредит так просто не возьмёшь. Новые правила для заёмщиков в банках: "Идёте в бухгалтерию"

Кредит так просто не возьмёшь. Новые правила для заёмщиков в банках: "Идёте в бухгалтерию"

С сентября этого года начнут действовать новые правила для заёмщиков в банках. Теперь так просто не придёшь и не возьмёшь кредит больше чем на 200 тысяч рублей.

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