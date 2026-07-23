Телеканал Бобер
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал Бобер

1 109 подписчиков

Новые выпуски шоу «День перемен» — с 4 августа в эфире телеканала «Бобёр»!

Новые выпуски шоу «День перемен» — с 4 августа в эфире телеканала «Бобёр»!

Обновить пространство за 24 часа? Легко — с проектом «День перемен»!Ведущие Юля и Даня вместе с дизайнером и прорабом покажут, как преобразить интерьер и добавить уюта и стиля любому помещению!Новые выпуски вашей любимой программы «День перемен» — с 4 августа в 21:00 мск в эфире телеканала «Бобёр» Актуальное расписание доступно на нашем сайте https://bober.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии