Новые выпуски шоу «День перемен» — с 4 августа в эфире телеканала «Бобёр»!

Обновить пространство за 24 часа? Легко — с проектом «День перемен»!Ведущие Юля и Даня вместе с дизайнером и прорабом покажут, как преобразить интерьер и добавить уюта и стиля любому помещению!Новые выпуски вашей любимой программы «День перемен» — с 4 августа в 21:00 мск в эфире телеканала «Бобёр» Актуальное расписание доступно на нашем сайте https://bober.