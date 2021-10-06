В магазины Оренбуржья чуть не попали котлеты «из будущего»

В магазины Оренбургской области могли попасть котлеты “из будущего”. Специалисты регионального Россельхознадзора во время мониторинга системы электронной сертификации грузов “Меркурий” обнаружили мясную продукцию, датированную передним числом.
В магазины Оренбургской области могли попасть котлеты “из будущего”. Специалисты регионального Россельхознадзора во время мониторинга системы электронной сертификации грузов “Меркурий” обнаружили мясную продукцию, датированную передним числом.
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