Закрытие границы между Финляндией и Россией стало катастрофой для финского общества и экономики. Об этом 26 июля 2026 года заявил бывший депутат финского парламента и основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен, который переехал в Россию и получил статус беженца.
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