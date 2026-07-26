Закрытие границы между Финляндией и Россией стало катастрофой для финского общества и экономики. Об этом 26 июля 2026 года заявил бывший депутат финского парламента и основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен, который переехал в Россию и получил статус беженца.