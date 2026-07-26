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Регионы России

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Экс-депутат Финляндии Туртиайнен назвал закрытие границы с Россией катастрофой

Экс-депутат Финляндии Туртиайнен назвал закрытие границы с Россией катастрофой

Закрытие границы между Финляндией и Россией стало катастрофой для финского общества и экономики. Об этом 26 июля 2026 года заявил бывший депутат финского парламента и основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен, который переехал в Россию и получил статус беженца.

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