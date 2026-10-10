Уступила старушке в поликлинике, а на другой день она пришла ко мне на работу с сюрпризом

Очередь в районной поликлинике — это не просто скопление людей, ожидающих приема. Это отдельный, замкнутый микрокосмос со своими законами, иерархией и негласным кодексом поведения.
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