Брандеры в XVII–XVIII

Сражение у Гатари, 1638 год.Французский опытВ 1635 году знаменитый герцог Ришелье, первый министр Франции, озаботился созданием современного французского флота, способного противостоять в море испанскому и английскому.
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