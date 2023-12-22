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Брандеры в XVII–XVIII

Брандеры в XVII–XVIII

Сражение у Гатари, 1638 год.Французский опытВ 1635 году знаменитый герцог Ришелье, первый министр Франции, озаботился созданием современного французского флота, способного противостоять в море испанскому и английскому.

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