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Путин назначил Птицына председателем Мосгорсуда на второй шестилетний срок

Путин назначил Птицына председателем Мосгорсуда на второй шестилетний срок

Судья первого квалификационного класса Михаил Птицын назначен председателем Московского городского суда на второй шестилетний срок.

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