Мантуров: темпы роста обрабатывающей промышленности Удмуртии сохранятся

government.ru Рост объемов производства в обрабатывающей промышленности Удмуртии сохранится в 2025 году в условиях высокой ключевой ставки, что повлияет на инвестиционные планы предприятий, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров по итогам своей рабочей поездки в регион.
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