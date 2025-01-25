Мантуров: темпы роста обрабатывающей промышленности Удмуртии сохранятся

government.ru Рост объемов производства в обрабатывающей промышленности Удмуртии сохранится в 2025 году в условиях высокой ключевой ставки, что повлияет на инвестиционные планы предприятий, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров по итогам своей рабочей поездки в регион.