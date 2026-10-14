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Царьград

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Юлия Барановская вышла в свет в наряде за 315 тысяч рублей

Юлия Барановская вышла в свет в наряде за 315 тысяч рублей

Телеведущая Юлия Барановская предстала на публике в наряде стоимостью 315 тысяч рублей. Она выбрала черное платье, серый жакет и аксессуары.

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