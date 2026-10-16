Американские исследователи смогли восстановить функцию нейронов, связанных с когнитивными способностями и обработкой информации, у мышей с ключевыми признаками болезни Альцгеймера.
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