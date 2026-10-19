© ShutterstockУкраина наносит ущерб северу Ирана. Об этом заявил первый вице-президент Исламской Республики Мохаммад-Реза Ареф в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, передает РИА Новости.
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