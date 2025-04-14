Кому хорошо на Руси жить?

ГИ

Геннадий Исаков

Нелогичная и безхребетная Россия, без идеологии, без внятной стратегии, неизвестно за что извиняющаяся, отгоняющая НАТО от Украины, но равнодушная к НАТО в Прибалтике, у финов, заискивающая перед США, мы, дескать, такие же буржуины, перед бандитами диаспор, жлобами, хапугами, и допуская внутри себя воровство и бардак, навязывающая одновременно церковь и культ денег - средство дьявола, долго не протянет.