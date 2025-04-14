Мы из Советског...
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Мы из Советского Союза

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Кому хорошо на Руси жить?

Кому хорошо на Руси жить?

В течение нескольких месяцев президент Азербайджана демонстрировал крайне агрессивное поведение по отношению к России.

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Комментарии
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Зоя
аааааа......
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15 час.
ГИ
Геннадий Исаков
Нелогичная и безхребетная Россия, без идеологии, без внятной стратегии, неизвестно за что извиняющаяся, отгоняющая НАТО от Украины, но равнодушная к НАТО в Прибалтике, у финов, заискивающая перед США, мы, дескать, такие же буржуины, перед бандитами диаспор, жлобами, хапугами, и допуская внутри себя воровство и бардак, навязывающая одновременно церковь и культ денег - средство дьявола, долго не протянет.
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6 час.
Сергей Догадин
Сейчас &quot;зеленых&quot; зон у нас больше чем &quot;красных&quot; и тем более &quot;черных воровских&quot;. Вот и живется им по кайфу там. Там рулят игиловцы и прочая х...йня.
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1 час.
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