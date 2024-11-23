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Синоптик Леус предупредил о гололедице в Северной столице в выходные

Синоптик Леус предупредил о гололедице в Северной столице в выходные

Температура воздуха будет держаться в районе нуля градусов. Санкт-Петербург в субботу, 23 ноября, окажется в стороне от снежного ненастья в то время, как Москва попадет под влияние активного циклонического вихря.

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