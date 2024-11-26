«Щелкунчик на льду» приедет в Севастополь: когда посмотреть спектакль с фигуристами из Санкт-Петербурга

4 января в Севастополе покажут ледовый спектакль «Щелкунчик на льду». Постановку по мотивам знаменитой сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана и с музыкой Петра Чайковского покажут артисты из Санкт-Петербурга.
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