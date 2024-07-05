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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Китайский мост-тоннель установил 10 мировых рекордов

Китайский мост-тоннель установил 10 мировых рекордов

После семи лет строительства Китай открыл новую линию Шэньчжэнь-Чжуншань — систему мостов и подводных тоннелей, протяженностью 24 км, соединяющую два города на противоположных берегах дельты Жемчужной реки.

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