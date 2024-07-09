"Ничто сейчас не может порадовать Зеленского так, как детские смерти": Удар ВСУ по детской больнице спланирован? Громкое признание в Раде

Россия поразила сразу несколько военных объектов в Киеве массированным ракетным ударов. Сразу после Зеленский и Ермак с пеной у рта принялись рассказывать об атаке по детской больнице – вот только есть несколько нюансов.
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