Российский ученый отрицает гипотезу о существовании континента Зеландия

Доцент кафедры визуализации геоданных и картографического дизайна Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК), Дмитрий Логинов, утверждает, что название «Зеландия», предложенное некоторыми учеными для называния седьмым континентом Земли, является ошибочным.
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