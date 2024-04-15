Аршавин назвал нынешних российских футболистов, которые близки к его уровню

Андрей Аршавин назвал тройку российских футболистов, которые наиболее близки к его уровню игры. Бывший форвард сборной России, «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин назвал имена отечественных современных футболистов, которые наиболее близко подобрались к его уровню игры.