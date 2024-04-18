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Министр ВВС США Кендалл: Китай создает армию для победы над Штатами

Министр ВВС США Кендалл: Китай создает армию для победы над Штатами

Китай создает армию, предназначенную для победы над США. Такое заявление сделал министр американских ВВС Фрэнк Кендалл на слушаниях в комитете палаты представителей конгресса США по вооруженным делам, его слова привело РИА «Новости».

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