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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Как Байден кинул Европу

Как Байден кинул Европу

Европе грозит холод из-за решения Байдена остановить выдачу новых разрешений на экспорт СПГ, пишет Bloomberg.

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Комментарии
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Махамбет Толеугазин
...  Байден красаучег, европит Европу во все скважины, всяко разно ...
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Балу -
Да и хрен бы с ней, с этой гейской еуропой!... Сами этого захотели - сами теперь пускай и расхлебывают...
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Александр Свитайло
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