Европе грозит холод из-за решения Байдена остановить выдачу новых разрешений на экспорт СПГ, пишет Bloomberg.
Как Байден кинул Европу
Комментарии
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Махамбет Толеугазин
... Байден красаучег, европит Европу во все скважины, всяко разно ...
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11 час.
Балу -
Да и хрен бы с ней, с этой гейской еуропой!... Сами этого захотели - сами теперь пускай и расхлебывают...
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9 час.
Александр Свитайло
Пусть собираются толпами и дуют на свои ветряки...
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5 час.
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