Не пытайтесь угодить украинцам

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лина любимцева

А кто говорит, что Путин "не принял" ДНР и ЛНР в состав России? Действительно, запроса такого не было... Другой вопрос, ЗАЧЕМ Путин остановил ополчение Донбасса, навязав многочисленные пустопорожние минские договорняки? Ополчение, до этого, весьма благополучно громило ВСУ, зачем нужно было их останавливать? Вот по этой теме есть вопросы к Путину...