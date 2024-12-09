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Не пытайтесь угодить украинцам

Не пытайтесь угодить украинцам

Это означает бесплатно отдать им имущество, которое им понравится и денег, что есть в кошельке. Потом взять в долг и тоже отдать.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
А кто говорит, что  Путин &quot;не принял&quot; ДНР и ЛНР в состав России? Действительно, запроса такого не было... Другой вопрос, ЗАЧЕМ Путин остановил ополчение Донбасса, навязав многочисленные  пустопорожние минские договорняки?   Ополчение, до этого,  весьма благополучно громило ВСУ, зачем нужно было  их  останавливать? Вот по этой теме есть вопросы к Путину...
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9 час.
Сергей Андросов
На референдуме не стоял вопрос о присоединении к России, как в Крыму. Там такие же хитрожопые как и везде.
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4 час.

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